Begrip voor ‘woeste’ Ronaldo: ‘Dit toont aan dat hij altijd de beste wil zijn’

Luka Modric werd donderdag bij de UEFA-verkiezing verkozen tot beste voetballer van Europa en troefde zodoende onder meer Cristiano Ronaldo af. De Portugees was niet aanwezig bij het evenement in Monaco, aangezien hij van mening is dat hij de prijs had moeten winnen. Massimiliano Allegri, trainer van Ronaldo bij Juventus, begrijpt de emoties van zijn pupil.

“Het is normaal dat Ronaldo, na het seizoen dat hij achter de rug heeft, woedend is'', wordt de oefenmeester geciteerd door verschillende Italiaanse media. “Het is zijn eigen beslissing om niet te gaan en dat moet gerespecteerd worden. Het gaat goed met hem. Hij was boos omdat hij de Champions League had gewonnen en vijftien doelpunten had gemaakt. Dit toont aan dat hij altijd de beste wil zijn.”

Naar verluidt besloot Ronaldo niet meer naar Monaco af te reizen toen hij van een Spaanse journalist hoorde dat Modric had gewonnen. Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond, laat weten enigszins verbaasd te zijn geweest toen hij meekreeg dat Ronaldo niet zou komen. “We hebben kort ervoor van Juventus gehoord dat hij niet zou komen. De reden ken ik niet.”

Zaakwaarnemer Jorge Mendes vond het bespottelijk dat Ronaldo niet werd verkozen, maar Ceferin verdedigt de uitverkiezing voor Modric. “Tachtig trainers van clubs die deelnamen aan de Champions League en de Europa League, net als 55 journalisten, zijn tot deze keuze gekomen. Misschien was er ook nog een andere reden dat hij niet kwam”, vraagt de Sloveen zich af.