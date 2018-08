Durf bij PSV: ‘Nee, ik viel niet van m’n stoel toen ik zag tegen wie we moeten’

PSV is bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Velen spreken over de poule des doods en ook Mark van Bommel verwacht pittige wedstrijden tegen de topclubs. De trainer van de Eindhovenaren blijft echter kansen zien, zo geeft hij vrijdag aan op een persconferentie, in aanloop naar de wedstrijd tegen Willem II, zaterdagavond in het Philips Stadion.

“Camp Nou, San Siro en Wembley. Als je daar hebt gespeeld, weet je dat je op hoog niveau gevoetbald hebt”, aldus Van Bommel op de site van PSV. “Nee, ik viel niet van m’n stoel toen ik zag tegen wie we moeten. Het is een flinke loting. Een hele mooie, een hele zware en een hele goede.” Met name voor de ontwikkeling van zijn spelers is de krachtmeting met dergelijke topclubs belangrijk, vindt Van Bommel. “We hebben de jongste selectie van alle deelnemers, voor de ervaring van de jongens is dit fantastisch.”

“Als je in die stadions tegen die clubs speelt, weet je in ieder geval dat het loodzwaar wordt en dat je onder druk zal staan. Je kunt er zoveel over zeggen. Je kunt zoveel dingen gaan beschrijven, je kunt kijken naar het team en naar individuele kwaliteiten, maar wat vast staat is dat als we doorkomen we het fantastisch hebben gedaan. Dat het moeilijk wordt, is een understatement”, aldus Van Bommel, die zaterdag met Adrie Koster een bekende treft. De twee werkten samen bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië.

“Met hem heb ik leuk, maar vooral ook goed samengewerkt”, wordt Van Bommel geciteerd door Omroep Brabant. De trainer constateert dat zijn spelers nog altijd onverstoorbaar zijn. "Het maakt niet uit tegen wie je speelt. Topspelers en topteams kunnen dat elke wedstrijd opbrengen. Daarom spelen ze ook in de top. Ze kunnen dat van zichzelf vragen, elke dag. En in zo'n proces zitten wij."