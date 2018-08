‘Ik denk dat het in ons voordeel is dat Ajax en PSV wel Europees spelen’

Giovanni van Bronckhorst verwacht dat er geen in- en uitgaande transfers meer gaan plaatsvinden bij Feyenoord op de slotdag van de transfermarkt. Onder anderen Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen worden in verband gebracht met een vertrek uit De Kuip, maar de trainer van de Rotterdammers ziet een transfer niet meer gebeuren.

“Ik ga er vanuit dat er bij ons niks meer gebeurt. Maar hij kan de knop wel omzetten. Dat zal hij doen”, wordt Van Bronckhorst over Vilhena geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond. De trainer zegt een goede verstandhouding te hebben met technisch directeur Martin van Geel: “Ik heb geregeld contact met Martin van Geel. Mijn taak is om succes te hebben met de groep die ik heb. De laatste jaren gaat dat goed.”

Feyenoord werd in Europees verband uitgeschakeld door AS Trencin, terwijl Ajax en PSV door kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League wel Europese wedstrijden moet gaan afwerken. “Ik denk dat het in ons voordeel is dat Ajax en PSV wel Europees spelen. We moeten bijblijven. Aan het eind van het seizoen moeten we er bij staan om kans op de titel te houden.”

“Je hebt nu meer tijd om wedstrijden voor en na te bespreken. Maar Europese wedstrijden zijn heel leerzaam, maar dat heb je nu niet. Dat is het belangrijkste”, aldus Van Bronckhorst, die heeft meegekregen dat Steven Berghuis niet is opgeroepen voor Oranje. “De keus is aan de bondscoach om Steven niet te selecteren. Hij moet zijn niveau elke week halen. En ik verwacht dat hij zijn oude niveau gaat halen en nog belangrijker voor ons gaat worden.”