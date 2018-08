Koeman belde Van Bommel: ‘Ik vind Bergwijn Oranje-waardig’

Steven Bergwijn is niet opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft PSV-trainer Mark van Bommel donderdag telefonisch ingelicht over zijn besluit om de aanvaller buiten de Oranje-selectie te laten. Bergwijn was wel opgenomen in de voorselectie, maar behoort tot de negen afvallers.

“Ronald Koeman heeft mij gisteren gebeld”, liet Van Bommel vrijdag weten op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zaterdagavond tegen Willem II. De coach van de Eindhovenaren had het terecht gevonden wanneer Bergwijn was opgenomen in de definitieve selectie. “Ik vind Steven Bergwijn Oranje-waardig, hij heeft hele grote stappen gemaakt. Maar we respecteren de beslissing van de bondscoach.”

Bergwijn is door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de selectie voor Jong Oranje en mag zich opmaken voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland (6 september) en Schotland (11 september). The Three Lions gaan aan kop in de vierde kwalificatiepoule en hebben vijf punten meer dan Oranje. Het team van Van de Looi staat wel drie punten boven Oekraïne en Schotland.

Van Bommel ging op de persconferentie ook in op de vraag of PSV op de slotdag van de transferperiode nog actie gaat ondernemen. De coach zei dat hij geen nieuwe spelers meer verwacht en dat hij blij is met de manier waarop de club zich heeft gepresenteerd op de transfermarkt. “Ik ben uitermate tevreden hoe de directie, met name John de Jong, de selectie heeft neergezet. Als ik hem tegenkwam, lichtte constant het lampje van de telefoon op. Hoe hij daar mee is omgegaan in samenwerking met de rest van de top van PSV is echt goed. Eigenlijk precies zoals het hoort.”