Loting Europa League: Dost tegen Arsenal, Strootman reist af naar Rome

Vrijdagmiddag is er geloot voor de groepsfase van de Europa League en er zijn enkele mooie affiches uit de koker gerold. Zo neemt het Sporting Portugal van Bas Dost het op tegen Arsenal, moeten Red Bull Salzburg en RB Leipzig tegen elkaar strijden en gaat Lazio onder meer afreizen naar Olympique Marseille, de verliezend finalist van vorig seizoen.

In Groep A neemt groepshoofd Bayer Leverkusen het op tegen Ludogorets, FC Zürich en AEK Larnaca, terwijl RB Leipzig op bezoek moet bij Red Bull Salzburg, Celtic en Rosenborg. Russische grootmacht Zenit Sint-Petersburg is in Groep C geplaatst, met als tegenstanders FC Kopenhagen, Girondins Bordeaux en Slavia Praag.

Anderlecht, groepshoofd van Groep D, moet naar het oosten van Europa gaan afreizen. De Belgische topclub is gekoppeld aan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb en Spartak Trnava, respectievelijk uit Turkije, Kroatië en Slowakije. Bas Dost neemt het met Sporting Portugal naast Arsenal ook op tegen Qarabag uit Azerbeidzjan en Vorskla uit Oekraïne.

Kevin Strootman neemt het met zijn nieuwe club Marseille op tegen Lazio, zijn voormalig aartsrivaal bij AS Roma, terwijl hij ook strijdt tegen het Eintracht Frankfurt van onder meer Jetro Willems en Jonathan de Guzman en tegen Apollon Limassol. Dudelange, de eerste Luxemburgse ploeg in de groepsfase van een Europees toernooi ooit, ontmoet AC Milan, Real Betis en Olympiacos.

De volledige loting:

Groep A:

Bayer Leverkusen (Dui)

Ludogorets (Bul)

FC Zürich (Zwi)

AEK Larnaca (Cyp)

Groep B:

Red Bull Salzburg (Oos)

Celtic (Sch)

RB Leipzig (Dui)

Rosenborg (Noo)

Groep C:

Zenit Sint-Peterburg (Rus)

FC Kopenhagen (Den)

Girondins Bordeaux (Fra)

Slavia Praag (Tsj)

Groep D:

Anderlecht (Bel)

Fenerbahçe (Tur)

Dinamo Zagreb (Kro)

Spartak Trnava (Slo)

Groep E:

Arsenal (Eng)

Sporting Portugal (Por)

Qarabag (Aze)

Vorskla (Oek)

Groep F:

Olympiacos (Gri)

AC Milan (Ita)

Real Betis (Spa)

Dudelange (Lux)

Groep G:

Villarreal (Spa)

Rapid Wien (Oos)

Spartak Moskou (Rus)

Rangers FC (Sch)

Groep H:

Lazio (Ita)

Olympique Marseille (Fra)

Eintracht Frankfurt (Dui)

Apollon Limassol (Cyp)

Groep I:

Besiktas (Tur)

Genk (Bel)

Malmö FF (Zwe)

Sarpsborg (Noo)

Groep J:

Sevilla (Spa)

FK Krasnodar (Rus)

Standard Luik (Bel)

Akhisarspor (Tur)

Groep K:

Dynamo Kiev (Oek)

Astana (Kaz)

Stade Rennais (Fra)

Jablonec (Tsj)

Groep J:

Chelsea (Eng)

PAOK (Gri)

BATE Borisov (W-R)

Vidi (Hon)