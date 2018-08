Griezmann valt in de prijzen na glansrol in Europa League-finale

Antoine Griezmann is uitgeroepen tot de beste speler van het afgelopen seizoen in de Europa League. De aanvaller van Atlético Madrid won het toernooi ten koste van Olympique Marseille en scoorde in de finale twee keer: 0-3. Hij bleef ploeggenoot Diego Godín en Dimitri Payet in de uitverkiezing voor.

De 27-jarige Griezmann speelde in het voorgaande voetbaljaar acht wedstrijden in de Europa League en daarin kwam hij tot zes doelpunten en vier assists. Voor de international van Frankrijk was het de eerste keer dat hij de Europa League won; eerder pakte hij met Atlético al wel de Europese Supercup en de Supercopa.

De jury bestond uit de trainers van de 48 ploegen die deelnamen aan de Europa League plus 55 journalisten. De coaches mochten niet op voetballers van hun eigen team stemmen. Uiteindelijk werd er een shortlist van drie namen samengesteld en Griezmann is dus als de nummer één boven komen drijven. Vorig seizoen won Paul Pogba de trofee.

