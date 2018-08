Fortuna troeft verschillende clubs af en haalt Lamprou naar Eredivisie

Fortuna Sittard haalt Lazaros Lamprou tijdelijk naar Nederland. De twintigjarige vleugelaanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Griekse club PAOK Saloniki. Beide partijen rondden vrijdagochtend de formaliteiten rondom de tijdelijke overgang van de tweebenige Grieks jeugdinternational af.

Technisch directeur Mustafa Aztopal is blij met de komst van Lamprou. “Lazaros heeft vorig jaar een prima seizoen gedraaid bij Panionios (op huurbasis, red.). Daardoor kreeg hij aanbiedingen van meerdere Griekse clubs, maar hij heeft met zijn hart én zijn hoofd heel bewust voor ons gekozen. Namens Fortuna mag ik hem heel veel sportief succes wensen."

Lamprou is verheugd met de stap naar de Eredivisie. “Ik ben echt superblij met de kans die Fortuna me geeft. Daar wil ik ze oprecht voor bedanken. Nu kan ik op het hoogste niveau in Nederland laten zien wat ik kan. Ik ga er alles aan doen om er een mooi seizoen van te maken. Voor de club, voor het team, voor de fans en voor mezelf.”

Lamprou doorliep de jeugdopleiding van de Griekse grootmacht Panathinaikos en zijn debuut in de hoofdmacht volgde begin 2015. In september 2016 koos de Griek voor de overstap naar Iraklis om een aantal maanden later over te stappen naar PAOK Saloniki. Als international kwam Lamprou vaak uit voor verschillende jeugdelftallen van Griekenland.