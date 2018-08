PEC Zwolle huurt Italiaanse talenten Scamacca en Tripaldelli

PEC Zwolle heeft zich op de slotdag van de transfermarkt weten te versterken met Gianluca Scamacca en Alessandro Tripaldelli. Beide spelers worden de rest van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Sassuolo. Scamacca, een negentienjarige spits, is geen onbekende in Nederland, want hij speelde van 2015 tot 2017 in de jeugdopleiding van PSV.

Scamacca kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van AS Roma en vertrok in januari 2015 naar PSV. Twee jaar later werd de aanvaller verkocht aan Sassuolo, waar hij tot medio 2020 onder contract staat. Net als Scamacca is ook Tripaldelli een Italiaans jeugdinternational. De negentienjarige linksback werd opgeleid door Juventus en maakte eerder dit jaar de overstap naar Sassuolo.

“Met het aantrekken van Gianluca en Alessandro ben ik zeer content”, reageert technisch directeur Gerard Nijkamp op de clubwebsite van PEC Zwolle. “Het zijn twee talentvolle spelers, die niet voor niets sinds jaar en dag uitkomen voor de vertegenwoordigende elftallen van Italië. De jongelingen zijn nu in een fase aanbeland, dat ze een podium nodig hebben om zich te laten gelden. Wij bieden ze graag deze kans."

Nijkamp is blij met de komst van de twee Italiaanse talenten. “Gianluca is een boom van een spits, kopsterk en met een neusje voor het doel, terwijl Alessandro een voetballende verdediger is die de hele flank bestrijkt”, weet hij. “Deze spelers zorgen er tevens voor dat de concurrentie binnen de selectie verder toeneemt en de technische staf uit meerdere soorten voetballers kan kiezen.”