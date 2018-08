Van de Looi selecteert drie afvallers van Oranje voor beloften

Erwin van de Looi heeft de selectie van Jong Oranje bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland. Donyell Malen van PSV debuteert in de selectie en verder kan Van de Looi beschikken over enkele spelers met ervaring bij het ‘grote’ Nederlands elftal.

Onder anderen Timothy Fosu-Mensah, Bart Ramselaar en Guus Til maken bijvoorbeeld deel uit van de 21-koppige groep. Bergwijn is eveneens geselecteerd; de twintigjarige aanvaller is het seizoen bij PSV uitstekend begonnen, maar moet blijven wachten op een kans van Ronald Koeman.

Het duel met Engeland wordt op 6 september afgewerkt in het stadion van Norwich City. The Three Lions gaan aan kop in de vierde kwalificatiepoule en hebben vijf punten meer dan Oranje. Het team van Van de Looi staat wel drie punten boven Oekraïne en Schotland.

De nummer één van de groep gaat rechtstreeks naar het EK in Italië en San Marino en de nummer twee dient play-offs te spelen. Het duel met Schotland staat voor 11 september op het programma en wordt gespeeld op De Vijverberg, het onderkomen van De Graafschap.

De selectie:

Indy Groothuizen (ADO Den Haag), Carel Eiting (Ajax), Guus Til (AZ), Oussama Idrissi (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Thomas Ouwejan (AZ), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Joël Drommel (FC Twente), Justin Bijlow (Feyenoord), Jeremiah St.Juste (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Fulham FC), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Richairo Zivkoovic (KV Oostende), Steven Bergwijn (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Denzel Dumfries (PSV), Donyell Malen (PSV), Pablo Rosario (PSV), Michel Vlap (sc Heerenveen), Sam Lammers (SC Heerenveen) en Justin Hoogma (TSG Hoffenheim).