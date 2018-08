UEFA doet beloftes over VAR: ‘Problematischer dan het eruitziet’

De UEFA gaat vanaf volgend seizoen waarschijnlijk gebruikmaken van de videoscheidsrechter (VAR). Voorzitter Aleksander Ceferin heeft meegekregen dat men zogenaamd van plan was om dit seizoen vanaf de kwartfinales al gebruik te maken van het hulpmiddel, maar de Sloveense sportbestuurder ontkent dit stellig.

“Er zal dit seizoen geen VAR zijn in de Champions League. Als we er klaar voor zijn, gaan we het doen. Het wordt waarschijnlijk volgend seizoen. Als we ermee beginnen, zal het al vanaf de play-offs zijn, zelfs voor de groepsfase dus”, aldus Ceferin, die de VAR ook wil inzetten bij de Europese Super Cup, geciteerd door L’Équipe.

“VAR geeft momenteel nog geen volledige duidelijkheid, maar we weten dat er geen weg meer terug is”, aldus de preses van de Europese voetbalbond, die ook aan het ANP uitlegt waarom de VAR nog niet zijn intrede in het miljardenbal heeft gedaan. “Het hulpmiddel en het invoeren ervan is veel problematischer dan het eruitziet.”

Het plan is om de VAR in te voeren bij de Champions League, maar nog niet in de Europa League, zo meldde Giorgio Marchetti van de UEFA onlangs. “De Europa League zal waarschijnlijk in het seizoen 2020/21 kennismaken met het hulpmiddel. Wat betreft doellijntechnologie: we starten met de Champions League voordat we iets doen met de Europa League”, zo klinkt het.