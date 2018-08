Heerenveen haalt zesde versterking weg bij Vitesse: ‘Zorgt voor veel dreiging’

Mitchell van Bergen gaat aan de slag bij sc Heerenveen. De Friezen maken vrijdag via de clubkanalen melding van de komst van de negentienjarige aanvaller, die overkomt van Vitesse. Van Bergen, een oude bekende van technisch manager Gerry Hamstra, heeft tot medio 2022 getekend bij Heerenveen.

Van Bergen speelde tot 2015 in de jeugd van Willem II. De aanvaller maakte vervolgens de overstap naar Vitesse, waar hij in Vitesse Onder-17 kwam. Een half jaar later debuteerde Van Bergen op zestienjarige leeftijd voor de Arnhemmers in de Eredivisie. Daarmee kroonde hij zich tot jongste debutant ooit in het eerste van Vitesse. De aanvaller heeft op dit moment 31 competitieduels en vijf assists achter zijn naam staan.

“We zijn blij dat we Mitchell vandaag een typische sc Heerenveen-speler kunnen toevoegen aan de selectie. Mitchell zorgt met zijn snelheid en diepte zowel als links- en rechtsbuiten voor veel dreiging”, aldus Hamstra op de clubsite. Van Bergen is de zesde aanwinst bij Heerenveen. Eerder haalde men Ben Rienstra, Rodney Kongolo, Filip Bednarek, Sherel Floranus en Sam Lammers, die wordt gehuurd van PSV.

Marc van Hintum, technisch directeur van Vitesse, gunt Van Bergen de transfer: “We vonden én vinden dat Mitchell over veel talent beschikt. Op dit moment doet Roy Beerens het echter uitstekend en hebben we met Hilary Gong een ander veelbelovend talent op die positie. Het aanbod vanuit Heerenveen was voor zowel Mitchell als ons dusdanig interessant, dat we er toch op in zijn gegaan."