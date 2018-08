FC Groningen grijpt mis: ‘Vitesse is niet erg happig op een vertrek’

Thomas Bruns lijkt een transfer uit zijn hoofd te moeten zetten. Hij leek op weg naar FC Groningen, maar die club is er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met Vitesse. Volgens de Gelderlander is een transfer daarmee nagenoeg uitgesloten en ook de middenvelder zelf lijkt zich bij een verblijf in Arnhem neer te leggen. “FC Groningen gaat niet door. Ik verwacht op de transfermarkt nu niets meer”, aldus Bruns in een korte reactie.

Bruns wilde weg bij Vitesse nadat de concurrentie op het middenveld voor hem te zwaar werd. Door de komst van Matus Bero (overgenomen van Trabzonspor) en Martin Ödegaard (gehuurd van Real Madrid) verloor Bruns uitzicht op een vaste basisplaats.

“Ik weet hoe ik ervoor sta bij Vitesse”, aldus Bruns. “Ik heb de afgelopen dagen natuurlijk veelvuldig met de clubleiding gesproken. Vitesse is ook niet erg happig op een vertrek. Voor mij is de uitgangspositie helder. Ik moet knokken voor speeltijd. Dat ga ik ook doen. Ik ga ervan uit nu gewoon bij Vitesse te blijven.”

Behalve FC Groningen leken ook andere clubs belangstellend. In de media werd Bruns in verband gebracht met Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Heracles Almelo. Volgens de speler waren die clubs uiteindelijk ‘helemaal niet in beeld’. Het contract van de 26-jarige Bruns in Arnhem loopt door tot de zomer van 2021.