FC Twente-selectie rond: ‘Je kunt voor 98 procent stellen dat dit het is’

FC Twente is klaar op de transfermarkt, zo heeft technisch directeur Ted van Leeuwen bevestigd. Vrijdagochtend versterkten de Tukkers zich nog met Javier Espinosa, een Spaanse middenvelder die transfervrij wordt aangetrokken. Hij is de twaalfde en laatste aanwinst voor de club Enschede.

Van Leeuwen gaat er niet vanuit dat Twente nog een of meerdere spelers zal aantrekken, maar toch wil hij niets uitsluiten. “Je kunt voor 98 procent stellen dat dit het is”, laat hij weten in gesprek met TC Tubantia. Van Leeuwen houdt een slag om de arm. “In mijn vorige periode kwam er om 23.30 uur nog een telefoontje van een eerstedivsieclub die doelman Timo Plattel wilde overnemen. Zoiets kan altijd gebeuren.”

Zodoende komt er een einde aan een onrustige transferperiode voor FC Twente. Door financiële problemen en onzekerheid was de degradant pas laat in staat om spelers aan te trekken. Uiteindelijk vertrokken zestien spelers uit de Grolsch Veste en kreeg trainer Marino Pusic de beschikking over twaalf nieuwelingen.

Donderdag toonde het Oostenrijkse Lüstenau nog interesse in Michaël Maria, maar volgens het regionale dagblad rekent Van Leeuwen erop dat de 23-jarige linksback bij Twente blijft. Er was deze week ook nog interesse in Jeroen van der Lely, maar ook hij vertrekt niet. Laatstgenoemde is door de komst van Rafael Ramos zijn basisplaats kwijt.