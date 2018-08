Tuchel verklapt aankopen van PSG: ‘Ik ga er niet over liegen’

Paris Saint-Germain gaat zich op de slotdag van de transfermarkt versterken met Eric Maxim Choupo-Moting en Juan Bernat. Dat heeft trainer Thomas Tuchel vrijdag bevestigd op een persconferentie. Beide spelers ondergaan in de ochtend een medische keuring. Tegenover de komst van het tweetal staat het vertrek van Giovani Lo Celsco. De Argentijnse middenvelder is op weg naar Real Betis. Mogelijk vertrekt ook doelman Kevin Trapp nog.

“Ik ga er niet over liegen en kan zeggen dat Juan Bernat en Eric Choupo-Moting momenteel medisch gekeurd worden”, aldus Tuchel op de persconferentie. Bernat komt over van Bayern München, waar hij op een zijspoor was beland, en met hem haalt PSG de gewenste linksback in huis. Choupo-Moting wordt overgenomen van Stoke City, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League.

Zijn salaris drukte zwaar op de begroting van the Potters en daarom mocht hij weg. Tuchel ziet de 29-jarige aanvaller uit Kameroen als stand-in van Edinson Cavani. “We waren al weken op zoek naar een speler die Cavani kan helpen en kregen de kans om Choupo-Moting te contracteren. We zochten een sterke speler die balvast is en kopduels kan winnen”, aldus Tuchel.

Tuchel bevestigde ook dat Trapp op zoek is naar een andere club en dat Lo Celsco op weg is naar de uitgang, al kon hij zijn nieuwe club nog niet bevestigen. Laatstgenoemde is inmiddels afgereisd naar Spanje, waar hij op huurbasis gaat spelen voor Real Betis. Na een jaar moet de club uit LaLiga beslissen over de optie tot koop van dertig miljoen euro wordt gelicht. Trapp lijkt op zijn beurt op weg naar Eintracht Frankfurt.