Promes krijgt stap naar topcompetitie met miljoenentransfer naar Sevilla

Quincy Promes heeft toch zijn transfer naar een Europese topcompetitie te pakken. Spartak Moskou maakt via zijn officiële kanalen bekend dat de 26-jarige vleugelaanvalller een contract heeft ondertekend in Andalusië. Spartak Moskou houdt naar verluidt een bedrag van twintig miljoen euro over aan Promes.

De Oranje-international was donderdagavond al aanwezig in Spanje bij de wedstrijd tussen Sevilla en Sigma Olomouc (3-0) in de vierde voorronde van de Europa League. Promes is vrijdag medisch gekeurd, waarna hij zijn contract bij de Spaanse club heeft ondertekend. De overstap van de aanvaller naar Sevilla leek eerder deze week al in kannen en kruiken, maar aanvullende eisen van los Rojiblancos leken roet in het eten te gooien.

Daarnaast zouden de salarieisen van Promes in eerste instantie te fors zijn geweest, maar uiteindelijk kwamen alle partijen toch tot een overeenstemming. De aanvaller gaat in Andalusië naar verluidt een jaarsalaris van vier miljoen euro opstrijken, waarmee hij de best betaalde speler in de selectie van Sevilla wordt. Spartak Moskou ontvangt een bedrag van twintig miljoen euro, waarvan circa 500.000 euro naar FC Twente zal gaan.

Promes verruilde FC Twente in 2014 voor de Russische topclub, die destijds 11,5 miljoen naar Enschede overmaakte. In de afgelopen vier seizoenen kwam de aanvaller namens Spartak Moskou tot 135 wedstrijden, waarin hij 66 keer wist te scoren en 34 assists leverde. Daarnaast werd Promes met de club in 2017 kampioen van Rusland, terwijl hij ook tweemaal werd verkozen tot speler van het jaar. De 28-voudig international, die eerder ook voor Haarlem, Ajax en Go Ahead Eagles speelde, had in Moskou nog een contract tot medio 2021.