‘Als je je kwalificeert, dan moet je niet gaan zitten piepen dat het zwaar is'

Bij de loting voor het hoofdtoernooi voor de Champions League werd PSV gekoppeld aan Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Een loodzware loting voor de Eindhovenaren, maar Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging, stelt dat het een groep is om ‘de vingers bij af te likken’.

“Als je heel erg je best doet om bij de top van Europa te horen en je kwalificeert je voor het hoofdtoernooi, dan moet je niet gaan zitten piepen dat het zo zwaar is. Als we tegen Barcelona gaan spelen denk ik niet dat we een onrustige nacht gaan hebben van tevoren. We zijn geen favoriet, Barcelona heeft een van de drie beste elftallen ter wereld en dat zijn wij nog niet”, zegt Timmermans in gesprek met Omroep Brabant.

“We hebben wel eens vaker meegemaakt dat we vanuit de underdogpositie toch tot dingen in staat zijn. Natuurlijk zijn we niet de favoriet in de poule maar hoe dan ook gaan we er ongelofelijk van genieten en van leren als ploeg. Misschien zit er best nog wel een verrassinkje in”, klinkt het optimistisch. De voorzitter van de supportersvereniging geeft daarnaast aan dat er ‘goed te bereizen steden’ uit de koker zijn gekomen.

“Barcelona, Londen en Milaan. Dit zijn echt de mooiste tijden, we zijn druk aan het kijken wat we aan vervoersmogelijkheden kunnen gaan aanbieden”, vervolgt Timmermans, die merkt dat veel mensen zich nu willen aanmelden bij de supportersvereniging. “Het leeft enorm. Mensen willen nog snel even lid worden om voorrang te kunnen krijgen op kaarten. Maar iedereen die belt voor kaarten moet nog even geduld hebben.”