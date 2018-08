KNVB gaat uitgebreid experimenteren met self-pass en intrap

Op 2 oktober start een innovatieve competitie die wordt gespeeld met nieuwe spelregels, zo meldt de KNVB vrijdagmorgen. De Future Rules Football League borduurt voort op de eerder gespeelde wedstrijd om de Avant Garde Cup tussen FC Lisse en Quick Boys (november 2017) en de Wedstrijd van de Toekomst tussen de Suriprofs en het toen net gepromoveerde Fortuna Sittard (mei 2018).

Het doel van de Future Rules Football League is onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van spelregelwijzigingen. “De nu op stapel staande competitie dient als proeftuin voor de toekomst van ons voetbal”, verduidelijkt de KNVB. De competitie wordt gespeeld door tien topamateurclubs uit het westen van het land, waarbij ARC uit Alphen aan den Rijn van oudsher de aanjager is. De initiatiefnemers van Avant Garde Football hebben zich sterk gemaakt voor dit grootschalige experiment.

“De participerende clubs zijn enthousiast om aan deze 'officieuze' competitie deel te nemen. Gezien de positieve resultaten van de eerste twee wedstrijden omarmt de KNVB dit toekomstgerichte experiment graag, omdat alleen door een grootschaligere test het daadwerkelijke effect van deze spelregelwijzigingen gemeten kan worden”, zo valt in het statement van de KNVB te lezen.

“De nieuwe regels zijn ontwikkeld om de wedstrijden attractiever te maken, zowel voor spelers als kijkers. Ook moeten de nieuwe regels het spel eerlijker maken en de arbitrage ondersteunen. Concreet gaat het om veranderingen als de self-pass (de mogelijkheid om een vrije trap 'op jezelf' te nemen), de intrap of indribbel in plaats van de ingooi en de invoering van tijdstraffen. Geel betekent vijf minuten eruit, rood betekent vijf minuten straf en een verplichte wissel van de 'zondaar'.”

“We vinden het prachtig om op deze manier verder te gaan”, vertelt Gijs de Jong, secretaris generaal van de KNVB. Hij heeft innovatie en spelregelvernieuwing in zijn portefeuille in zijn internationale werk voor de KNVB. "We faciliteren dit grote experiment op het gebied van spelregelvernieuwing met een aantal mensen van de KNVB. Daarbij leunen we erg op de betrokken personen van Avant Garde Football en de clubs. Het is hun initiatief en een gezamenlijk project."

De KNVB is bereid om te helpen met het aanstellen van scheidsrechters en de financiering van het filmen en analyseren van de wedstrijden. "Vanuit de lopende programma’s die de bond heeft om plezier op de velden te verhogen is dat eigenlijk heel logisch”, zegt Sjors Brouwer, verantwoordelijk voor Sportiviteit en Respect bij de bond. "Het aanpassen van spelregels kan een enorm positief effect hebben op het gedrag van spelers. Dit wordt steeds breder herkend en erkend. Het heeft zelfs een plek gekregen in het onlangs door de minister van Sport gesloten Sportakkoord (de gezamenlijke inspanningen van de sportsector om de sportparticipatie in Nederland te vergroten, red.)."

Er wordt in Future Rules Football League gespeeld in zeven speelrondes (eens per maand). Per speelronde worden er vijf wedstrijden afgewerkt. Iedere speelronde wordt er één wedstrijd op de KNVB Campus in Zeist gespeeld. De deelnemende elftallen zijn de reserveteams (onder 23) van de topamateurclubs ARC, FC Lisse, Westlandia, Katwijk, Quick Boys, VVSB, Rijnsburgse Boys, Alphense Boys, AFC en de Koninklijke HFC. Er is geen promotie of degradatie aan de competitie verbonden. Het betreft een competitie die extra gespeeld wordt.

"Alle wedstrijden worden vastgelegd en gecodeerd, op die manier verzamelen we veel objectieve data. Bovendien worden alle betrokkenen geïnterviewd in focusgroepen. Ook hun bevindingen worden vastgelegd", aldus De Jong. In een later stadium is het de bedoeling om alle bevindingen, meningen en data aan de IFAB en FIFA over te dragen. Bij een positieve uitkomst heeft de KNVB de ambitie om deze regels in officiële wedstrijden te testen.