Ronaldo: ‘Negen van de tien clubs willen hem aantrekken’

Ronaldo Luis Nazário de Lima was donderdagavond een van de sterren tijdens de Champions League-loting in Monaco. De oud-aanvaller zag hoe zijn voormalig werkgever Real Madrid werd gekoppeld aan AS Roma, CSKA Moskou en Viktoria Plzen. Voor de Spaanse topclub wordt het de eerste deelname aan het Europese miljardenbal sinds 2009 zónder Cristiano Ronaldo, die voor een bedrag van honderd miljoen euro naar Juventus vertrok.

“Of Real Madrid nu minder favoriet is voor de eindzege zonder Cristiano? Nee, de favorietenrol van Real Madrid is mijns inziens gelijkgebleven”, zo stelde de Braziliaan. “Als er een favoriet moet zijn, is dat Real Madrid en vooral na het winnen van vier van de laatste vijf Champions League-trofeeën.” Ronaldo snapt de keuze van de Portugees voor Juventus volledig. “Er was geen twijfel over wat hij wilde. Hij wilde een nieuwe uitdaging en hij stond in zijn recht. Het madridismo zal Cristiano altijd dankbaar zijn.”

Real Madrid versterkte zich na het vertrek van Ronaldo alleen met Mariano Diaz, in aanvallend opzicht. De Spaanse topclub wordt echter al dik een half jaar met Neymar in verband gebracht. “Ik lees er veel over, maar niemand van Real Madrid heeft zich daar duidelijk over geuit. Alle goede spelers genieten interesse. Negen van de tien clubs willen hem aantrekken, maar ik denk dat niet Real daadwerkelijk een poging heeft gedaan. Je kan niet met de emotie’s van de mensen spelen. Zijn komst is niet mogelijk en ik denk niet dat er een poging heeft plaatsgevonden, maar ik kan niet binnen de club kijken.”

Ronaldo kreeg de vraag of Kylian Mbappé van een minder niveau is als Neymar. “Op het WK heeft Neymar niet zijn beste vorm laten zien, maar hij heeft veel meer in huis dan Mbappé. Mbappé is een zeer jonge en zeer goede voetballer, met veel snelheid. Of Mbappé op mij lijkt? Ik weet niet eens meer hoe ik speelde”, lachte Ronaldo, die ook de vraag kreeg hoeveel hij tegenwoordig waard zou zijn. “Geen idee, moet je kijken hoe ik eruitzie… niks. Ik weet het niet. Ik had destijds mijn prijs. Vier miljard pesetas? Toen waren er nog pesetas inderdaad.”