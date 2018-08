Voormalig 'Ajax-flop' voert gesprekken met PSG

(The Sun)

Tammy Abraham staat op het punt om Chelsea alsnog op huurbasis te verlaten. Aston Villa gaat de talentvolle aanvaller, die eerder verhuurd werd aan Bristol City en Swansea City, tijdelijk overnemen van the Blues . (The Sun)

Mogelijk wordt Giovani Lo Celso in de deal betrokken, waardoor hij naar Celta de Vigo zou verkassen.

Crystal Palace en Middlesbrough gaan op het laatste moment nog zakendoen met elkaar. De aanvallende middenvelder gaat the Eagles op huurbasis verlaten voor een dienstverband in de Championship. (Daily Mirror)