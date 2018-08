‘PSV is in ons land inmiddels veel populairder dan bijvoorbeeld Ajax’

PSV presenteert vandaag Érick Gutiérrez waarschijnlijk als nieuwste aanwinst, als hij een medische keuring doorstaat. De 23-jarige middenvelder komt voor minimaal zes miljoen euro over van Pachuca uit Mexico, waar hij gezien wordt als de opvolger van Andrés Guardado. Guti is ook linksbenig en speelt op dezelfde positie, centraal op het middenveld.

“Ze zijn zeker met elkaar te vergelijken”, vertelt de Mexicaanse televisiepresentator Nicolás Romay in gesprek met de NOS. “Guti ging zelfs mee naar het WK in Rusland als stand-in van Guardado, die voor het toernooi geblesseerd raakte. Bondscoach Juan Carlos Osorio zag hem als ideale vervanger. Guti heeft bovendien een geweldige techniek, en hij was al op jonge leeftijd aanvoerder bij Pachuca, Hij kan ook goed verdedigen en is fysiek enorm sterk. En daarin zal hij in Nederland alleen maar groeien.”

Het transferbedrag voor Gutiérrez kan nog oplopen tot een maximum van 8,2 miljoen. Pachuca heeft daarnaast een bescheiden doorverkooppercentage van tien procent bedongen. Daniel Reyes is correspondent in Nederland voor de Mexicaanse sportzender Claro Sports en wijst erop dat Gutiérrez soms wat nonchalant is. “Een beetje zoals Gastón Pereiro bij PSV. Bij Pachuca voetbalde hij soms op halve kracht omdat hij kon vertrouwen op zijn techniek”, verzekert Reyes aan de nationale omroep.

Lozano en Gutiérrez zijn boezemvrienden van elkaar. “En dan bedoel ik ook echt beste vrienden. Ze zijn als broers voor elkaar”, vertelt Romay. “Guti komt niet alleen om PSV beter te maken, maar ook om Chucky in vorm te houden. Ik weet zeker dat Lozano gaat profiteren van de komst van zijn maatje.” Reyes denkt dat Gutiérrez het gemis van Santiago Arias als maatje van Lozano ruimschoots gaat vervangen. “Een goede vriend om hem heen maakt hem gelukkiger. PSV moet Lozano natuurlijk ook een beetje paaien, zodat hij niet vertrekt.”

Met de komst van Gutiérrez zal de aandacht voor PSV in Mexico alleen maar groter worden. Alle wedstrijden van de Eindhovense topclub werden al live uitgezonden. “Toen gisteren de transfer bekend werd, ging het in Mexico helemaal los. Een tweet van PSV over zijn komst ging viral”, besluit Reyes, die wordt aangevuld door Romay. “PSV is in ons land inmiddels veel populairder dan bijvoorbeeld Ajax.”