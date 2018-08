De Mos acht PSV niet kansloos: ‘Ze kunnen zich daar zeker mee meten’

PSV belandde donderdag bij de loting van de Champions League in een poule des doods. In de groepsfase van het miljardenbal stuiten de Eindhovenaren op Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Ernesto Valverde, trainer van de regerend Spaans kampioen, spreekt van een ‘mooie groep’.

“Met teams met verschillende speelstijlen die kans maken tegen elkaar. Internazionale is terug in de Champions League en willen het echt graag goed doen. Bij PSV is Mark van Bommel de baas, iemand die we erg goed kennen. En het Tottenham Hotspur van Mauricio Pochettino heeft erg goede spelers”, zegt de oefenmeester in gesprek met ESPN. Javier Zanetti, vice-voorzitter van Internazionale, noemt de loting ‘lastig’.

“We weten dat er erg sterke teams deelnemen aan dit toernooi en we hebben een zware groep, maar we zullen ons goed voorbereiden. We weten dat het lastig wordt, maar wij zijn Inter en moeten positief denken. Barcelona is meer dan Lionel Messi, ze hebben geweldige spelers die buitengewone kwaliteiten hebben”, zegt Zanetti in gesprek met Sky Italia.

Aad de Mos spreekt op Twitter van een ‘droomloting’. “Hoe krijg je het voor elkaar om Messi en Suàrez te zien in Eindhoven. Het is wel een moeilijke loting. Barcelona gaat eerste worden in die groep en PSV gaat met Tottenham en Inter strijden voor de tweede plaats”, stelt De Mos, die de Eindhovenaren niet kansloos acht. “Tottenham had vorig jaar problemen in thuiswedstrijden. Een goede ploeg, maar PSV kan zich daar zeker mee meten. Inter is ook een goede ploeg, maar daar kunnen ze ook zeker van winnen.”