Zus van verongelijkte Cristiano Ronaldo uit zich: ‘Trek je conclusies’

Luka Modric werd donderdag door de UEFA uitgeroepen tot beste speler van Europa van afgelopen seizoen, de zogeheten Men's Best Player of the Year-trofee. De middenvelder van Real Madrid kreeg de voorkeur boven Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah. Hij won met Real Madrid de Champions League en haalde met Kroatië de finale van het WK. Daarin verloor hij weliswaar met 4-2 van Frankrijk, maar hij werd na afloop wel uitgeroepen tot beste speler van het eindtoernooi.

Alle coaches van de 32 clubs uit de Champions League vorig seizoen brachten hun stem uit evenals 55 journalisten die bij de European Sports Media (ESM) horen, onder meer De Telegraaf. Het mislopen van de prijs lijkt ook de reden voor Ronaldo's afwezigheid bij de uitreiking, die plaatsvond na de Champions League-loting. “Voetbal wordt gespeeld op het veld en daar heeft Cristiano gewonnen. Dit is belachelijk en schandalig”, liet zaakwaarnemer Jorge Mendes donderdagavond al weten.

Mendes wees vooral naar de prestaties van Ronaldo in de Champions League, ook al was de Portugees in de halve finales en finale niet trefzeker. “Hij heeft vijftien goals gemaakt, Real Madrid op zijn rug gedragen en de Champions League opnieuw gedomineerd. Er is geen twijfel wie de winnaar had moeten zijn.” Katia Aveiro, de bekende zus van Ronaldo, doet eveneens een duit in het zakje en publiceerde via Instagram Stories een statistiek.

“Dit is het. Trek je conclusies”, schreef Aveiro bij een afbeelding, vergezeld met een emoticon van een verbaasd aapje, waarop te zien is dat Modric afgelopen seizoen in elf duels in de Champions League niet verderkwam dan een doelpunt en een assist en nul keer werd uitgeroepen tot Speler van de Week. Ronaldo daarentegen scoorde vijftienmaal, gaf drie assists en werd vier keer tot beste speler van de week uitgeroepen.

“Het niet op komen dagen was een persoonlijke beslissing van Cristiano, die we respecteren”, liet algemeen directeur Giuseppe Marotta van Juventus weten. “Maar we zijn erg teleurgesteld over de uitkomst. Deze prijs past bij de Champions League, niet bij het WK. Ik vind dat Cristiano in de vorige editie veel heeft los gemaakt met zijn fantastische doelpunten. Dat neemt niet weg dat het een beslissing blijft van de journalisten en coaches, maar ik zou hebben gestemd op Cristiano en dat zeg ik als voetbalfan.”