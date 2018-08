PSV verleende geen vriendendienst à la Ajax: ‘PSV zat jarenlang op tribune’

PSV sloeg kort na het bereiken van de groepsfase van de Champions League ook toe op de transfermarkt. Erick Gutiérrez werd in de nacht van woensdag op donderdag voor vijf jaar vastgelegd, mits hij vandaag een medische keuring doorstaat. De 23-jarige middenvelder komt over van Pachuca, de club waarvan PSV vorig seizoen Hirving Lozano overnam. De regerend landskampioen omschrijft Gutiérrez als ‘de boezemvriend’ van de aanvaller.

Gutiérrez en Lozano speelden immers acht jaar samen bij Pachuca. Hans Westerhof maakt korte metten met de gedachte dat PSV Gutiérrez gekocht heeft om Lozano te paaien. Zoals Ajax in het verleden bijvoorbeeld Nicolás Lodeiro, het maatje van Luis Suárez, naar Amsterdam haalde. “Dit is totaal anders, absoluut geen vriendendienst. PSV zit al jarenlang voor hem op de tribune”, benadrukt Westerhof, jarenlang technisch directeur van Pachuca, vrijdag in gesprek met De Telegraaf.

Dennis te Kloese, de huidige technisch directeur van de Mexicaanse voetbalbond, is lyrisch over de nieuwe topaankoop van PSV. “Guti is een soort jonge uitgave van Andres Guardado, met de potentie om een Europese topspeler te worden”, vergelijkt Te Kloese Gutiérrez met een van zijn illustere voorgangers annex landgenoten. “Voor zijn leeftijd is hij al heel volwassen. Ook is hij fysiek flink gegroeid de afgelopen jaren. Dit is een speler die meteen ingepast kan worden bij PSV.”

“Zeker ook omdat hij al zoveel heeft meegemaakt, wereldwijs is en Lozano bij dezelfde club speelt. Die twee waren zo’n levensgevaarlijk duo bij Pachuca. Ze vonden elkaar blindelings.” PSV betaalt een vaste transfersom van zes miljoen euro aan Pachuca. Dat bedrag kan nog oplopen tot een maximum van 8,2 miljoen. Pachuca heeft daarnaast een bescheiden doorverkooppercentage van tien procent bedongen.