'PSV kan Ramselaar in Eredivisie kwijt en wacht nog af met Obispo’

Bart Ramselaar is in beeld bij FC Groningen, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De noorderlingen zijn op zoek naar een nieuwe middenvelder nu Jesper Drost is vertrokken naar Heracles Almelo. De middenvelder van PSV is één van de namen die op het lijstje staat als zijn vervanger, al wil technisch manager Ron Jans echter niet op namen in gaan.

Andere namen die rondgaan in Groningen zijn die van Reuven Niemeijer (Heracles Almelo) en Ilias Bel Hassani (AZ). Duidelijk is dat Jans de mogelijkheden op de transfermarkt aan het aftasten is. “We hebben nog tot vrijdagnacht twaalf uur de tijd om een eventuele vervanger te halen voor Jesper Drost. Laat ik het zo zeggen, ik heb tot die tijd genoeg te doen”, benadrukt de technisch manager aan de regionale krant.

FC Groningen houdt geen transfervergoeding aan de transactie van Drost naar Almelo over, ondanks een eerdere transfersom van anderhalf miljoen euro, maar het vertrek zorgt wel voor ruimte op de salarisbegroting om binnen de beperkte financiële middelen een vervanger te kopen of te huren.

Ramselaar gaf eerder deze week al aan dat hij zijn opties gaat afwegen in de slotfase van de transferperiode. “Het is een heel moeilijke situatie. Ik maak weinig minuten. Het is een beetje onrustig. Ik wil gewoon meer spelen. Ik zal altijd knokken voor mijn plek, maar ik weet niet of het in deze situatie aan andere factoren ligt. De speelwijze of iets anders.” De 22-jarige ex-speler van FC Utrecht beseft dat het misschien beter kan zijn om zijn opties te gaan overwegen. “Het worden spannende dagen, maar ik ben zeer blij om voor PSV te spelen en heb me hier altijd thuis gevoeld.”

De toekomst van Armando Obispo wordt vrijdag duidelijk. De negentienjarige verdediger van PSV mag verhuurd worden, maar volgens het Eindhovens Dagblad is er nog geen akkoord met een club. Een transfer van Obispo valt of staat mogelijk met een transfer van Nicolas Isimat-Mirin, die nog geen nieuwe club heeft gevonden. Als de Fransman blijft, kan Obispo tijdelijk vertrekken. Laatstgenoemde sprak met PEC Zwolle, maar bereikte geen overeenstemming, en ook Fortuna Sittard heeft interesse.