Ajax dacht aan terughalen van huurling: ‘Hij moet veel spelen in Eredivisie’

Erik ten Hag gaf eerder deze week te kennen dat hij voor het sluiten van de zomerse transfermarkt vrijdagnacht graag een speler aan zijn selectie wil toevoegen, het liefst een spits. Dat was echter niet haalbaar en zodoende gaat Ajax in principe met de huidige selectie het verdere verloop van de competitie en de Champions League in.

“We hebben opties bekeken. Niet alleen spitsen, maar ook multifunctionele spelers. Maar hun clubs wilden ze niet afstaan, de spelers waren financieel onhaalbaar of we twijfelden. Je moet wel zeker van je zaak zijn”, zei Ten Hag donderdagavond al, om daar vrijdag in De Telegraaf dieper op in te gaan. Ook de optie Mateo Cassierra werd namelijk besproken.

Cassierra, vorig jaar goed voor zestien treffers in de Jupiler League, werd deze zomer verhuurd aan FC Groningen, maar zou, al dan niet tegen een betaling, kunnen worden teruggehaald. “Dat is op dit moment niet aan de orde", benadrukt de oefenmeester van Ajax. "We hebben een bepaald plan met Mateo en dat is dat hij veel gaat spelen in de Eredivisie.”

Volgens het dagblad moet het bijtekenen van Hakim Ziyech nu ‘de grote Amsterdamse trofee worden’. “De gesprekken daarover waren gisteren nog volop gaande. Maar voordat de spelbepaler daadwerkelijk bijtekent, moet er nog heel wat water door de Rijn stromen”, zo verzekert journalist Mike Verweij van De Telegraaf.