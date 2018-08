Alderweireld: ‘Vanaf nu zal ik de wedstrijden van PSV op de voet volgen’

Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Jan Vertonghen spelen over twee maanden op Nederlandse bodem. Tottenham Hotspur werd donderdagavond in Monaco bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan PSV, Barcelona en Internazionale. Het duel in Eindhoven staat voor 24 oktober op het programma.

“Op de een of andere manier loot ik altijd loodzwaar in de Champions League, want met Ajax zaten we een keer in een groep met Real Madrid en Manchester City en kwam Borussia Dortmund uit de zogenaamd zwakke pot 4”, vertelt Alderweireld vrijdag in gesprek met De Telegraaf. “Dit keer was dat Internazionale.”

Alderweireld verheugt zich op de wedstrijden tegen ‘drie heel mooie ploegen’. “Barcelona spreekt voor zich, Inter vanwege het mooie stadion en de rijke historie en PSV om in Nederland terug te mogen keren”, licht de Belgisch international toe. “Ik heb de wedstrijd tegen BATE Borisov niet gezien, maar begreep dat PSV heel goed heeft gespeeld.”

“Vanaf nu zal ik hun duels op de voet volgen”, benadrukt Alderweireld, die vanuit zijn geboortestad Antwerpen al verzoeken om entreebewijzen heeft ontvangen. “Eindhoven is op een dik uur rijden van mijn geboorteplaats Antwerpen. Veel mensen willen die rit maken om me in de buurt te zien spelen.”