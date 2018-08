‘Voor de Eredivisie dreigt een eeuwige dominantie van PSV en Ajax’

Het Nederlandse clubvoetbal verkeert plots in hosanna-stemming nu Ajax en PSV deelnemen aan de groepsfase van de Champions League. Hoe anders was het een jaar geleden, toen Rosenborg BK en NK Osijek een maatje te groot waren voor de clubs uit Amsterdam en Eindhoven. Ajax investeerde miljoenen om de grote sprong voorwaarts te maken, terwijl PSV het dit keer trof in de loting voor de voorrondes van het Europese miljardenbal.

“De redding kwam uitgerekend van de verguisde toplanden, die de UEFA dwongen om de top vier van de grote Europese competities direct in de poulefase te laten instromen”, stelt Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf. “Hierdoor werd de voorronde zodanig verzwakt dat de rode loper lag uitgerold voor PSV en Ajax.” Nederland is door de prestaties inmiddels naar de elfde stek op de Europese ranglijst gestegen.

“Deze stijging heeft een gunstige invloed op het aantal Nederlandse deelnemers en het moment van instroming in de Champions League en Europa League in de toekomst. Of PSV en Ajax internationaal daadwerkelijk een sportieve stap hebben gemaakt, zal komende maanden blijken”, stelt Driessen, die erop wijst dat Ajax en PSV met de miljoenen van de UEFA intussen gericht toekomstbeleid voeren om structureel met de grote jongens mee te doen.

“Deze hele Europese goednieuwsshow heeft een stevige schaduwkant, die zich eerder openbaarde in Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en in mindere mate Engeland. Een nog grotere scheefgroei in de nationale competitie”, verzekert Driessen. “Voor de Eredivisie dreigt een eeuwige dominantie van PSV en Ajax. In de winter hebben ze een straatlengte voorsprong op de overige zestien clubs en na de winter moeten ze onderling nog even uitmaken wie de kampioensschaal omhoog tilt.”