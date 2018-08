PSV begint CL-campagne in Camp Nou en sluit af in Giuseppe Meazza

PSV werd donderdagavond bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale en inmiddels kent de Eindhovense club ook zijn speelschema. De regerend landskampioen start de groepsfase van het miljardenbal op dinsdag 18 september met een uitwedstrijd tegen Barcelona en besluit zijn campagne een kleine drie maanden later uit bij Internazionale.

PSV bereikte de groepsfase van het toernooi door in de play-offs over twee duels betrekkelijk eenvoudig af te rekenen met het Wit-Russische BATE Barisov. Het elftal van trainer Mark van Bommel was bij de loting ingedeeld in pot 3 en kwam uiteindelijk samen met Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale terecht in Groep B.

Na de openingswedstrijd tegen Barcelona volgen voor PSV twee duels voor eigen publiek, tegen respectievelijk Internazionale en Tottenham Hotspur. De terugronde wordt vervolgens aangevangen met een uitwedstrijd in Londen bij the Spurs, waarna op 28 november tegen Barcelona de laatste thuiswedstrijd van de groepsfase op het programma staat. De groepsfase wordt als gezegd afgesloten in Milaan.

Toon Gerbrands zei na de loting van de groepsfase via Twitter zich te verheugen op 'unieke avonden' in de Champions League. "Topsport gaat over uitdagingen, spelen tegen topteams in de mooiste stadions van de wereld. En over in Eindhoven met de steun van je supporters unieke avonden beleven. We verheugen ons er op in de Champions League te spelen."

Het volledige speelschema:

Dinsdag18 september: Barcelona - PSV, 18.55 uur

Woensdag 3 oktober: PSV - Internazionale, 21.00 uur

Woensdag 24 oktober: PSV - Tottenham Hotspur, 18.55 uur

Dinsdag 6 november: Tottenham Hotspur - PSV, 21.00 uur

Woensdag 28 november: PSV - Barcelona, 21.00 uur

Dinsdag 11 december: Internazionale - PSV, 21.00 uur