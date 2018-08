‘Marokko hoopt na Mazraoui ook vaste waarde Jong Oranje over te halen’

Noussair Mazraoui maakte woensdag bekend zijn interlands voor Marokko te willen gaan afwerken en mogelijk is de Ajacied niet de laatste Nederlandse voetballer met een dubbele nationaliteit die afziet van een interlandcarrière bij Oranje. Inmiddels is namelijk ook Oussama Idrissi benaderd door de Marokkaanse voetbalbond, weet Voetbal International.

Idrissi werd geboren en getogen in Nederland, maar doordat de aanvaller van AZ ook over de Marokkaanse nationaliteit beschikt, kan hij opteren voor een interlandcarrière in het shirt van het Noord-Afrikaanse land. De 22-jarige belofte is momenteel nog een vaste waarde bij Jong Oranje en speelde nooit voor een van de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Marokko.

Momenteel maken liefst zes in Nederland geboren spelers deel uit van de Marokkaanse selectie. Mazraoui, Sofyan Amrabat, Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat, Mbark Boussoufa en Hakim Ziyech werden onlangs allen opgenomen in de 25-koppige selectie voor het kwalificatieduel van Marokko met Malawi, begin volgende maand in het kader van de Africa Cup.

Idrissi komt sinds januari van dit jaar uit voor AZ, dat twee miljoen euro neertelde om de linksbuiten los te weken bij FC Groningen. Hij speelde sindsdien 21 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 8 assists. Eerder speelde Idrissi in de jeugdopleiding van NAC Breda en Feyenoord.