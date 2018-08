Miskoop van Koeman wordt door Brands opnieuw naar Spanje gestuurd

De wegen van Sandro Ramirez en Everton scheiden opnieuw. Real Sociedad en de Premier League-club maken donderdagavond via de officiële kanalen melding van de verhuur van de aanvaller aan de Basken. Sandro, 23 jaar, was een jaar geleden een van de aankopen van de inmiddels vertrokken Ronald Koeman, maar de samenwerking was geen onverdeeld succes.

Sandro maakte voor ‘slechts’ zes miljoen euro de overstap van Málaga naar Everton. Hij speelde vijftien officiële wedstrijden voor the Toffees, waarvan slechts acht in de competitie, en wist enkel een doelpunt te maken in de Europa League-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo.

In januari koos Everton ervoor om Sandro tijdelijk terug te laten keren naar zijn vaderland. De aanvaller verkaste op huurbasis naar Sevilla, maar ook in het Ramón Sánchez Pizjuan was hij geen onbetwiste basiskracht. De aanvaller, die werd opgeleid door Barcelona, schommelde tussen basis en bank en kwam uiteindelijk tot dertien duels en nul doelpunten in LaLiga.

Technisch manager Marcel Brands stuurt Sandro nu voor de rest van het seizoen naar Real Sociedad, daar hij deze voetbaljaargang niet in de plannen van Marco Silva voorkomt. De club uit San Sebastián is het nieuwe seizoen positief gestart, met een 1-2 zege bij Villarreal en een 2-2 gelijkspel bij Leganés.