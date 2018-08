Florentino Pérez sneert: ‘Ze wilden hem afpakken zonder een cent te betalen!’

Met het slot van de zomerse transferperiode in zicht lijkt de sportieve toekomst van Luka Modric bij Real Madrid te liggen. Italiaanse media verzekerden eerder deze zomer nog dat de Kroatische middenvelder zijn zinnen had gezet op een vertrek naar Internazionale, maar met nog minder dan 48 uur tot het sluiten van de markt lijkt een transfer ver weg voor Modric.

De 32-jarige technicus nam donderdagavond in Monaco de UEFA Men's Player of the Year Award in ontvangst en liet nadien aan diverse internationale media in het prinsdom weten zijn toekomst in Santiago Bernabéu te zien. "Ik ben erg gelukkig bij Real Madrid en ik wil nog jarenlang bij deze club blijven", zo werd Modric geciteerd.

Behalve Modric zelf was ook Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez aanwezig in Monaco. De preses van de Koninklijke kon het niet nalaten om te sneren naar Internazionale, dat de afgelopen weken in de media openhartig sprak over de mogelijke komst van de Kroatische spelmaker. "Ze wilden onze nummer 10 afpakken zonder een cent te betalen!"

De afgelopen weken doken er in de Spaanse en Italiaanse media geruchten op dat Pérez Modric persoonlijk had beloofd mee te werken aan een transfervrij vertrek bij Real Madrid, indien de Champions League driemaal op rij gewonnen zou worden. "Zoiets heb ik in de dertig jaar van mijn carrière nog nooit gezien", besluit Pérez, snerend naar de handelswijze van Inter.