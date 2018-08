‘Het zal moeilijk worden tegen PSV, het is een grote club in Nederland’

Bij Tottenham Hotspur is met gemengde gevoelens gereageerd op de loting van de Champions League. De Engelsen belandden samen met Barcelona, PSV en Internazionale in Groep B, inmiddels ook wel de poule des doods genoemd. PSV geldt als underdog, maar bij Tottenham is men hoe dan ook waakzaam voor de regerend landskampioen van Nederland.

"Het zal moeilijk worden tegen PSV, het is een grote club in Nederland", reageert Harry Kane op de clubsite van the Spurs. De aanvalsleider van Tottenham Hotspur wordt aangevuld door teamgenoot Eric Dier: "PSV is een bekende club in Europa. Nederlandse ploegen zijn altijd zeer sterk en hebben een zeer fraaie manier van voetballen."

Ondanks de relatief zware loting, kijkt Kane uit naar het nieuwe Champions League-seizoen. De Engelse aanvaller hoopt dat Tottenham het beter kan doen dan vorig seizoen, toen men in de achtste finales werd uitgeschakeld door Juventus. "We hebben vorig jaar laten zien dat we mee kunnen doen op dit niveau", vervolgt hij. "Het is een geweldige loting, met wedstrijden in beroemde stadions as Camp Nou en San Siro. Het is een goede loting, een om te koesteren."

Dier is net als Kane tevreden met de loting. "We nemen deel aan de Champions League om tegen de beste teams te spelen en Barcelona behoort zeker tot de beste teams. Het is een fantastische uitdaging voor ons. Je wil jezelf meten aan de beste spelers ter wereld, maar we zullen ons niet slechts meten aan hen: we willen de strijd met ze aangaan. Dat is vooral zo in het geval van Barcelona. Internazionale is op zijn beurt de laatste jaren een slapende reus, maar die club heeft een rijke historie in de Champions League."

In Italië is minder optimistisch gereageerd op de loting. "We zijn in een moeilijke groep beland", erkende Javier Zanetti, vice-voorzitter van Internazionale. "Maar we wisten van tevoren dat er erg sterke ploegen waren. We zullen ons goed voorbereiden en we blijven in ons project geloven. We zijn Inter en we moeten positief blijven." Oud-trainer Fabio Capello was behoorlijk pessimistisch. “Inter heeft de slechtst mogelijke loting", claimde de Italiaan.