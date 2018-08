Ajax grijpt naast gewenste versterking: ‘De financiën waren een probleem’

Erik ten Hag gaf eerder deze week te kennen dat hij voor het sluiten van de zomerse transfermarkt vrijdagnacht graag een speler aan zijn selectie wil toevoegen. Dat is volgens de oefenmeester van Ajax inmiddels niet meer aan de orde. "De huidige selectie is de groep waar de de competitie en de Champions League mee in gaan”, stelt Ten Hag.

“We hebben alle opties bekeken van spelers die multifunctioneel zijn. Maar of hun huidige club wil niet van ze af, of de financiën waren een probleem. Als je zo laat nog iemand wilt halen, moet je wel heel zeker van je zaak zijn”, verklaart Ten Hag aan De Telegraaf.

Ajax was bijzonder actief op de transfermarkt. Zo werd veel geld gespendeerd aan de rentree van Dusan Tadic en Daley Blind op de Nederlandse velden. Ook Zakaria Labyad, Perr Schuurs en Hassane Bandé zijn nieuwkomers in de hoofdmacht van Ajax

Ajax werd tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League in Groep E gekoppeld aan Bayern München, Benfica en AEK Athene. De eerste speelronde van de Champions League staat voor 18 en 19 september op het programma. De finale wordt op 1 juni afgewerkt in het Wanda Metropolitano in Madrid.