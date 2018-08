Ronaldo blijft weg bij uitreiking UEFA-prijs: ‘Belachelijk en beschamend’

Cristiano Ronaldo schitterde donderdagavond door afwezigheid bij de uitreiking van de UEFA Men's Player of the Year Award. De Portugese superster van Juventus was samen met Luka Modric en Mohamed Salah genomineerd voor de prijs, maar besloot niet af te reizen naar Monaco voor de ceremonie. Ronaldo moest de prijs uiteindelijk ook aan Modric laten en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij zaakwaarnemer Jorge Mendes.

Volgens Mendes had Ronaldo de individuele prijs verdiend. De belangenbehartiger wijst op het aandeel dat de 33-jarige aanvaller vorig seizoen had in de Champions League-triomf van Real Madrid. "Voetbal wordt op het veld gespeeld en daar heeft Cristiano gewonnen. Hij heeft vijftien doelpunten gemaakt, Real Madrid op zijn rug gedragen en de Champions League andermaal gewonnen", is Mendes furieus in gesprek met Record. "Het is belachelijk en beschamend. Er bestaat geen twijfel over wie de winnaar had moeten zijn, daar Ronaldo de beste is op zijn positie."

Ronaldo eindigde uiteindelijk als tweede bij de verkiezing, op gepaste afstand van Modric. Laatstgenoemde ontving de meeste stemmen van de coaches van de 32 teams die het afgelopen seizoen deelnamen aan het miljardenbal en 55 journalisten, behorend tot de groep European Sports Media (ESM). Ronaldo was net als Modric en Salah uitgenodigd bij de uitreiking van de prijs, maar bleef uiteindelijk op eigen initiatief weg, zo bevestigt algemeen directeur Giuseppe Marotta van Juventus.

"Ik kan zeggen dat het een persoonlijke keuze was om niet te komen. Hij heeft de keuze vandaag gemaakt en dat willen we respecteren", laat de beleidsbepaler van de Italiaanse topclub weten aan Sky Italia. "Voor zover het ons aangaat, zijn we teleurgesteld dat hij niet gewonnen heeft. De prijs wordt uitgereikt op basis van de prestaties in de Champions League, niet op basis van de prestaties op het WK. Daarom blijven we erbij dat Ronaldo het meer verdiend had. Het neemt verder niets weg van de beslissing van de jury, maar als ik had kunnen stemmen, had ik voor Ronaldo gestemd. Dat zeg ik niet omdat hij een speler van ons is, maar ik een voetballiefhebber ben."

Sergio Ramos was tot slot verrast over de afwezigheid van zijn voormalig ploeggenoot in Monaco. "We wisten van niets", verzekerde de verdediger annex aanvoerder van Real Madrid. "We waren erg verrast toen we het hoorden. Het is zijn beslissing. Hij moet doen wat-ie wil."