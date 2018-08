Drost maakt transfer binnen Eredivisie: ‘Ik had direct een goed gevoel’

Heracles Almelo en Jesper Drost hebben overeenstemming bereikt over een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen. De 25-jarige middenvelder komt over van FC Groningen.

Drost is blij met zijn overstap. “Ik had direct een goed gevoel bij Heracles Almelo, het is een warme club. Mijn persoonlijke doel is om mezelf belangrijk te maken voor het team. Ik kijk uit naar mijn tijd hier”, benadrukt de middenvelder op de clubsite.

“Jesper neemt veel ervaring mee”, stelt technisch manager Mark-Jan Fledderus. “We kennen en volgen hem al lang. Jesper is een goede aanvallende middenvelder en beschikt over een goede techniek. Daarmee is hij een aanwinst voor het team. We zijn dan ook blij dat hij bij Heracles Almelo heeft getekend.”

Drost speelde 88 officiële duels voor FC Groningen. Eerder stond hij bij PEC Zwolle onder contract, waar hij 123 wedstrijden in actie kwam. Hij was in Groningen regelmatig basisspeler, maar wist het niveau dat hij in Zwolle haalde vrijwel nooit te bereiken.

Groningen betaalde drie jaar geleden nog anderhalf miljoen euro voor Drost aan PEC, maar koos ervoor om zijn contract te laten ontbinden. "We waren het met elkaar eens dat er voor Jesper geen toekomst meer lag in Groningen. Dan ga je kijken naar een oplossing, met deze uitkomst als resultaat", verklaart technisch manager Ron Jans op de clubsite.