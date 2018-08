Modric troeft Ronaldo af en wint UEFA Men's Player of the Year Award

Luka Modric heeft donderdagavond in Monaco de UEFA Men's Player of the Year Award gewonnen. De Kroatische middenvelder van Real Madrid ontving de meeste stemmen van de coaches van de 32 teams die het afgelopen seizoen deelnamen aan het miljardenbal en 55 journalisten, behorend tot de groep European Sports Media (ESM). Modric troefde de eveneens genomineerde Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah af.

Modric werd eerder op de avond al verkozen tot beste middenvelder van het afgelopen seizoen, maar Ronaldo leek de favoriet voor de grootste prijs van de avond. Uiteindelijk kreeg de middenvelder echter de voorkeur: een bekroning voor zijn fantastische seizoen 2017/18. Modric won met Real Madrid voor de derde keer op rij de Champions League en pakte zowel de Europese als de Spaanse Super Cup. Bovendien reikte Modric met Kroatië tot de finale van het WK.

Bij de verkiezing worden prestaties in clubverband en bij de nationale ploeg meegewogen. Eerder maakte UEFA al de nummer vier tot en met tien bekend: op volgorde van positie waren dat Antoine Griezmann, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Raphaël Varane, Eden Hazard en Sergio Ramos. De afgelopen twee seizoenen legde Ronaldo beslag op de prijs; in totaal won hij de award drie keer. Ronaldo was donderdag, in tegenstelling tot Modric en Salah, niet aanwezig bij de uitreiking.