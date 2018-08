Loting Champions League: Ronaldo naar Old Trafford, Depay naar Manchester

De loting voor de groepsfase van de Champions League heeft donderdagavond in Monaco plaatsgevonden. Ajax en PSV werden respectievelijk in Groep E en Groep B geplaatst, terwijl er tal van fraaie affiches in andere groepen zullen plaatsvinden. Zo keert Cristiano Ronaldo terug op Old Trafford, als Juventus en Manchester United het tegen elkaar opnemen.

Real Madrid, de winnaar van de voorbije drie seizoenen, moet in de groepsfase onder meer met AS Roma afrekenen: de club uit Rome was in het verleden al meermaals de opponent van de Spanjaarden in de eerste fase van het toernooi. Liverpool, de verliezend finalist van de voorbije voetbaljaargang, zit in een lastige groep met onder meer Paris Saint-Germain en Napoli.

Memphis Depay keert terug in Manchester, de stad waar hij voor Manchester United speelde: Olympique Lyon, dat ook Kenny Tete onder contract heeft staan, treft onder meer Manchester City. Groepsgenoot TSG Hoffenheim heeft met Justin Hoogma eveneens een Nederlander op de loonlijst staan.

Het Club Brugge van Stefano Denswil, Arnaut Groeneveld en Ruud Vormer mag de borst natmaken met tegenstanders als Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco. Groep D is op papier de minst aantrekkelijke groep van de acht. Met clubs als Lokomotiv Moskou, FC Porto, Schalke 04 en Galatasaray kan het daadwerkelijk alle kanten op.

De volledige loting:

Groep A:

Atlético Madrid (Spa)

Borussia Dortmund (Dui)

AS Monaco (Fra)

Club Brugge (Bel)

Groep B:

Barcelona (Spa)

Tottenham Hotspur (Eng)

PSV (NED)

Internazionale (Ita)

Groep C:

Paris Saint-Germain (Fra)

Napoli (Ita)

Liverpool (Eng)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Groep D:

Lokomotiv Moskou (Rus)

FC Porto (Por)

Schalke 04 (Dui)

Galatasaray (Tur)

Groep E:

Bayern München (Dui)

Benfica (Por)

AJAX (NED)

AEK Athene (Gri)

Groep F:

Manchester City (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Olympique Lyon (Fra)

TSG Hoffenheim (Dui)

Groep G:

Real Madrid (Spa)

AS Roma (Ita)

CSKA Moskou (Rus)

Viktoria Plzen (Tsj)

Groep H:

Juventus (Ita)

Manchester United (Eng)

Valencia (Spa)

Young Boys (Zwi)