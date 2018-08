PSV wacht loodzware opgave in groepsfase Champions League

PSV staat voor een loodzware opgave in de groepsfase van de Champions League. Het team van trainer Mark van Bommel werd donderdagavond bij de loting in Monaco in Groep B ingedeeld bij Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale.

PSV belandt daarmee in de poule des doods. De Eindhovenaren waren bij de loting zelf ingedeeld in pot 3 en werden uiteindelijk gekoppeld aan Barcelona (pot 1), Tottenham Hotspur (pot 2) en Internazionale (pot 4). Met name Internazionale lijkt een ongelukkige loting: andere teams uit pot 4 waren Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, TSG Hoffenheim, AEK Athene en Rode Ster Belgrado.

De laatste keer dat PSV actief was in het hoofdtoernooi van de Champions league, was in het seizoen 2015/16. Destijds eindigde men in een groep met Atlético Madrid, Bayern München en FK Rostov kansloos als laatste. PSV vergaarde destijds slechts twee punten uit zes wedstrijden, behaald door twee gelijke spelen tegen Rostov.

In het seizoen ervoor wist PSV nog de achtste finales te halen. Nadat de Eindhovenaren een zware poule met VfL Wolfsburg, Manchester United en CSKA Moskou hadden overleefd, werd in de eerste ronde van de knock-outfase over twee duels verloren van Atlético Madrid.

Groep B:

Barcelona (Spa)

Tottenham Hotspur (Eng)

PSV (NED)

Internazionale (Ita)