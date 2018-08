LIVE! De loting voor de groepsfase van de Champions League

Vanaf 18.00 uur is het zover: de loting voor de groepsfase van de Champions League. Voor het eerst sinds acht jaar zijn twee Nederlandse clubs vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi. Ajax plaatste zich via een tweeluik met Dynamo Kiev, terwijl PSV over twee duels afrekende met BATE Borisov. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle gebeurtenissen in Monaco.