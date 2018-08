Toivonen kiest voor avontuur en gaat samenspelen met Honda

Ola Toivonen maakte dinsdag nog bekend te stoppen als international en dat is niet de enige ingrijpende verandering die deze week in de loopbaan van de Zweed heeft plaatsgevonden. Toulouse, sinds 2016 de werkgever van de voormalige PSV’er, laat donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten dat Toivonen zijn loopbaan vervolgt in Australië.

De aanvaller gaat aan de slag bij Melbourne Victory, dat met Keisuke Honda onlangs al een andere bekende naam presenteerde. Of de Australiërs een transfersom moeten betalen voor de 32-jarige Toivonen is overigens nog niet duidelijk. De WK-ganger, die in alle wedstrijden van Zweden in Rusland in actie kwam, lag oorspronkelijk nog tot medio volgend jaar vast bij Toulouse.

Voor Toivonen is Melbourne zijn derde werkgever sinds hij in 2014 bij PSV vertrok. De Eindhovenaren, die hem op hun beurt in 2009 weer overnamen van Malmö FF, incasseerden vier jaar geleden 2,5 miljoen euro van Stade Rennais voor de aanvaller. Na een seizoen op huurbasis bij Sunderland verkaste hij twee jaar later voor 1,5 miljoen naar Toulouse.