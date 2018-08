‘Bazoer accepteert fors lager salaris om transfer te realiseren’

Riechedly Bazoer gaat naar alle waarschijnlijkheid in de Liga NOS proberen om zijn loopbaan weer nieuw leven in te blazen. De Telegraaf weet donderdagmiddag namelijk te melden dat VfL Wolfsburg en FC Porto dicht bij een akkoord over een overstap van de 21-jarige middenvelder zijn. Bazoer wordt waarschijnlijk eerst een jaar gehuurd door os Dragões, die ook een optie tot koop in de overeenkomst willen laten opnemen.

Bazoer beschikte volgens de ochtendkrant over meerdere aanbiedingen, maar heeft nu zijn zinnen gezet op een transfer naar de Portugese Champions League-deelnemer. De zesvoudig Oranje-international staat naar verluidt te trappelen om het vliegtuig te pakken en is zelfs bereid om genoegen te nemen met een forse salarisverlaging.

Mocht er op het laatste moment echter nog een kink in de kabel komen, dan heeft hij met Celtic een alternatief achter de hand. De Schotse topclub ziet de komst van Bazoer eveneens zitten, maar kan alleen toeslaan als FC Porto en Wolfsburg er om wat voor reden dan ook niet uitkomen. In dat geval zal Bazoer, die woensdag ook nog even in verband werd gebracht met een terugkeer naar PSV, naar Glasgow uitwijken in plaats van de Portugese havenstad.

Wolfsburg betaalde Ajax ruim anderhalf jaar geleden nog twaalf miljoen euro voor de middenvelder, maar hij slaagde er mede vanwege blessureleed nooit in om uit te groeien tot een onbetwiste basiskracht. De controleur kwam tot nu toe 27 keer in actie voor de Duitsers en wist nog niet het net te vinden in een officiële wedstrijd. Bazoer ligt nog tot medio 2021 vast bij die Wölfe.