Onbegrip voor keuze Mazraoui: ‘Eigenlijk moet de KNVB zoiets vastleggen’

Noussair Mazraoui maakte woensdagavond bekend dat hij een interlandloopbaan aangaat bij Marokko in plaats van bij Oranje. De rechtsback annex middenvelder van Ajax zat om de tafel met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma en bondscoach Ronald Koeman, maar heeft alsnog besloten voor Marokko uit te komen. Een beslissing waar Simon Ouaali van baalt.

De voormalig hoofdtrainer van verschillende amateurclubs zegt in gesprek met De Telegraaf de keuze van Mazraoui niet te begrijpen. “Ik vind dat iemand met een dubbele nationaliteit moet uitkomen voor het land waar hij de opleiding heeft genoten. Eigenlijk zou de KNVB zoiets contractueel moeten vastleggen”, zegt de broer van Saïd Ouaali, hoofd jeugdopleiding van Ajax.

Ouaali spreekt van ‘een terugbetaling’ aan het land dat geïnvesteerd heeft in de opleiding van de speler. Bovendien kan er sprake zijn van bepaalde cultuurverschillen als de in Nederland opgeleide spelers terugkeren naar Marokko. "Ik kwam na een jaar of 38 terug. Je krijgt te maken met cultuurverschillen. Nederlanders zijn directer, leggen de vinger op de zere plek.”

“Dat vinden Marokkanen lastig. Ze trekken het zich persoonlijk aan en zijn sneller op de teentjes getrapt. Kiezen tussen Nederland en Marokko is hoe dan ook een groot dilemma. Het gaat om trots. En om je roots. Om druk van buitenaf. Dat maakt je aan het twijfelen. Welke keus je ook maakt, mensen gaan anders naar je kijken”, besluit Ouaali.