Koster: ‘Van speler van dat kaliber verwacht je niet dat hij Willem II kiest’

Vurnon Anita verliet de Nederlandse velden in 2012 toen hij Ajax inruilde voor Newcastle United en de drievoudig Oranje-international staat nu weer op het punt om terug te keren in de Eredivisie. Willem II heeft de inmiddels 29-jarige middenvelder donderdag aan een medische keuring onderworpen en rondt de komst van Anita op dit moment af. Trainer Adrie Koster is blij verrast met deze gang van zaken.

“Van een speler van dat kaliber verwacht je niet dat hij voor Willem II kiest”, vertelt hij aan FOX Sports. De oefenmeester kent Anita nog van hun gezamenlijke tijd bij Ajax: “Hij heeft waarschijnlijk ook gekeken naar welke trainers hier zitten, naar de manier van voetballen. Dat heeft denk ik een doorslaggevende rol gespeeld.”

Anita speelde van 2012 tot 2017 voor the Magpies en maakte een jaar geleden de overstap naar Leeds United. In de Championship kwam hij echter minder goed uit de verf en voor Koster is het de vraag hoe de conditie van de nieuwe aanwinst er op dit moment voor staat: “Hij heeft lang geen wedstrijd gespeeld, het is dus afwachten hoe fit hij is.”

“Maar ik verwacht dat een speler met zulke kwaliteiten er snel zal staan. Ik kan deze transfer alleen maar toejuichen. Als je het als Willem II beter wil doen dan vorig seizoen, heb je kwaliteitsspelers nodig. En dat is Vurnon”, voegt de trainer echter ook toe. Anita wordt naar alle waarschijnlijkheid vrijdag gepresenteerd door zijn nieuwe werkgever.