Heracles scoort ‘buitenkansje’ bij AZ: ‘Creatief en bovendien super snel’

Heracles Almelo heeft Dabney dos Santos gecontracteerd, zo meldt zowel Heracles als AZ donderdagmiddag via de clubkanalen. De 22-jarige aanvaller komt per direct over van de Alkmaarders. Dos Santos zette donderdagmiddag zijn handtekening onder een tweejarig contract, dat een optie bevat voor nog een seizoen.

“Deze stap zie ik als een nieuwe uitdaging om mezelf te bewijzen”, vertelt Dos Santos op de site van Heracles. “Heracles Almelo is in mijn ogen een mooie club. Ik heb altijd goede herinneringen overgehouden aan de momenten die ik in dit stadion heb beleefd. Ook van Iliass Bel Hassani heb ik veel positieve verhalen gehoord. Ik heb er echt zin in en kan niet wachten om te beginnen.”

Technisch manager Mark-Jan Fledderus is blij met de komst van Dos Santos. “Dabney beschikt over de kwaliteiten die wij graag in een aanvaller zien. Hij heeft een goede techniek, is creatief en bovendien super snel. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al bijna honderd Eredivisiewedstrijden gespeeld. Dat Dabney nu voor ons haalbaar bleek mogen we zien als een buitenkans. Dat zou een jaar geleden niet zijn gelukt.”

In Alkmaar had Dos Santos nog een contract tot volgend jaar zomer. Dos Santos doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ en maakte op 25 oktober 2014 zijn Eredivisie-debuut in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. In totaal speelde de rechtspoot 119 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin de aanvaller dertien doelpunten maakte.