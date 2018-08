Stap van Ronaldo wekt veel verbazing: ‘Ik kan de operatie niet begrijpen’

Cristiano Ronaldo maakte deze zomer de veelbesproken overstap van Real Madrid naar Juventus. De 33-jarige wereldster heeft de ambitie om met la Vecchia Signora onder meer de Champions League te winnen, iets wat hij met Real al vier keer heeft bewerkstelligd. Michel Platini vindt de transfer van de Portugees zeer opmerkelijk.

De voormalig voorzitter van de UEFA, die zelf vijf seizoenen actief was bij Juventus, zegt het apart te vinden dat Ronaldo Real alsnog heeft verlaten. “Ik vind het eigenaardig dat hij op 33-jarige leeftijd ‘zijn’ Real Madrid heeft verlaten, de club waarmee hij drie keer op rij de Champions League heeft gewonnen, om een nieuw avontuur aan te gaan”, aldus Platini tegenover L’Équipe.

“Toen ik 32 jaar was, wilden heel veel clubs mij hebben. Maar ik ging toen met pensioen, want ik was moe”, vervolgt de Fransman, die weet dat zaakwaarnemer Jorge Mendes mogelijk de aanzet heeft gegeven voor de transfer naar de Italiaanse landskampioen. “Ik weet niet of Juventus hem heeft gecontacteerd of dat het Mendes was die hem aanbood.”

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or verkaste uiteindelijk voor ongeveer 112 miljoen euro naar Juventus, waar hij tot de zomer van 2022 vastligt. Platini weet dat er veel commercie rond de transfer speelt, maar vindt de transfersom erg hoog. “Ik kan de operatie niet begrijpen, ik kan de stap van Ronaldo dus ook niet begrijpen”, besluit Platini.