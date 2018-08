Berichtgeving over ‘huilende Strootman’ ontkracht: ‘Dan hou ik hem niet tegen’

Kevin Strootman maakte eerder deze week de overstap van AS Roma naar Olympique Marseille en voorafgaand aan die transfer werd er druk gespeculeerd over de beweegredenen van i Giallorossi en de Oranje-international zelf. In de Italiaanse pers verschenen zelfs berichten dat Strootman in tranen op het trainingscomplex van de Romeinen was gesignaleerd omdat hij niet wilde vertrekken bij de club. In navolging van technisch directeur Monchi spreekt nu ook trainer Eusebio Di Francesco deze gang van zaken echter tegen.

“Ik groet de speler, hij wilde een verandering, een nieuwe uitdaging. Toen ik laatst zei dat Roma altijd op de eerste plaats komt, bedoelde ik dat ik spelers wil die het verlangen hebben om het shirt te dragen en altijd alles zullen geven”, liet de trainer optekenen tijdens een persconferentie in de aanloop naar het treffen met AC Milan van vrijdagavond.

“Strootman heeft, zo lang als hij hier was, alles gegeven, net als Edin Dzeko deed in januari. Als een speler vraagt of hij mag vertrekken, hou ik hem niet tegen. Het belangrijkste is namelijk dat een speler zelf wil blijven”, ging hij verder. Roma kent met vier punten uit de eerste twee wedstrijden een niet helemaal geslaagde seizoenstart en Di Francesco hoopt dat zijn ploeg in het San Siro de volle drie punten buit kan maken.

“We hebben vier punten, maar er zijn veel teams die minder punten hebben. Er zijn veel situaties die besproken moeten worden, maar we moeten het ook over criteria hebben zonder iemand persoonlijk aan te vallen. Het is mijn baan om evenwichtig te blijven en de spelers te beschermen, terwijl ik Roma ook zo ver als mogelijk is moet krijgen. Soms worden we beoordeeld op dingen die niet waar zijn en de tijd zal uitwijzen hoe onze toekomst eruitziet.”