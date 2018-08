Chelsea hanteert vraagprijs van zestig miljoen euro

Roda JC Kerkrade gaat zich versterken met Tim Väyrynen. De Finse spits is transfervrij op te pikken doordat zijn aflopende contract bij Hansa Rostock niet is verlengd. (1Limburg)

Heracles Almelo hoopt donderdag nog een akkoord te kunnen bereiken met AZ. De Twentenaren willen de in Alkmaar overbodige Dabney dos Santos overnemen. (TC Tubantia)