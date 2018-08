Onana eerlijk: ‘Dan klinkt er al snel gefluit, ik vind dat niet leuk’

Ajax speelde in het verleden in de tweede helft van thuiswedstrijden vaak richting de harde kern, maar daar is in de laatste maanden verandering in gekomen. Als aanvoerder Matthijs de Ligt de toss wint, laat hij zijn ploeg nu in de eerste helft al richting de zuidelijke tribune van de Johan Cruijff ArenA voetballen. De captain doet dat op aandringen van André Onana, zo legt hij uit aan Ajax Life.

De keeper heeft een duidelijke redenering achter zijn wens om in de eerste helft aan de andere kant van het stadion te staan: “Ja, natuurlijk is dat een keuze van mij. Ik begin in de Eredivisie bij voorkeur liever op Noord. Kijk, bij Europese wedstrijden maakt het me niet uit. Dan zijn de supporters fantastisch. Als de Arena vol is, dan is de vibe in het stadion geweldig. Dan helpen de supporters ons echt”, steekt hij van wal.

In de Eredivisie ervaart de Kameroener echter een andere sfeer: “Dan begint het publiek vaak na twintig minuten al te morren, zeker als het even niet lukt. Dan klinkt er al snel gefluit bij een verkeerde pass of iets. Ik vind dat niet leuk. Het is voetbal, je hebt niet altijd alles onder controle”, vervolgt hij zijn verhaal. Onana geeft aan ‘niet boos’ te zijn over deze ontwikkeling, maar het wel jammer te vinden.

De doelman liet eerder al weten in Europees verband vaak zijn beste wedstrijden buitenshuis te spelen en ervaart hetzelfde in de Nederlandse competitie: “Ik hou ervan om in een vijandige sfeer te voetballen met een uitvak dat ons volop steunt. Dat is heerlijk”, sluit hij af. Onana kan zondag weer uitkijken naar een lastige uitwedstrijd, aangezien Ajax dan naar Arnhem afreist voor het treffen met Vitesse.