‘Trio gaat Feyenoord niet meer verlaten; Elia blijkt onhaalbaar’

In de laatste dagen van de zomerse transfermarkt gaat er niets gebeuren bij Feyenoord, zo meldt Voetbal International donderdag. Tonny Vilhena, Sven van Beek en Nicolai Jörgensen, die allen met een transfer naar het buitenland in verband werden gebracht, blijven, terwijl Bryan Linssen van Vitesse en Eljero Elia van Medipol Basaksehir niet naar De Kuip gaan afreizen.

Onder meer Eintracht Frankfurt had belangstelling voor Vilhena, maar de Duitse club kon naar verluidt niet aan de gevraagde transfersom van technisch directeur Martin van Geel voldoen. De 23-jarige middenvelder zou de overstap naar de Bundesliga-club hebben zien zitten, maar vooralsnog blijft Vilhena, die nog tot medio 2020 vastligt, actief bij de Rotterdammers.

Jörgensen werd ook regelmatig gelinkt met een vertrek bij Feyenoord, maar de Deense spits gaat in de komende dagen geen transfer meer maken, aldus journalist Martijn Krabbendam, die benadrukt dat er in de laatste 24 uur uiteraard nog wat kan veranderen. Ook Van Beek, die nog tot volgend jaar zomer onder contract staat, blijft speler van Feyenoord.

Fans van de bekerwinnaar hoeven naar verluidt ook niet te hopen op inkomende transfers. Linssen wordt in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. De aanvaller van Vitesse wil wel verkassen naar Rotterdam, maar hij heeft nog niets gehoord van de club. Daarnaast meldt Voetbal International dat Elia, die naar het schijnt ook een optie was, niet haalbaar is voor Feyenoord.