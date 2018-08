Karim Benzema wil zaterdag in Bernabéu reeks van 32/33 completeren

Real Madrid heeft, net als regerend landskampioen Barcelona, nog geen enkel punt na twee speeldagen laten liggen. Het team van Julen Lopetegui wil na de zeges op Getafe en Girona ook streekgenoot Leganés aan de kant zetten. Los Pepineros verloren op de eerste speeldag van Athletic Club en pakten daarna een punt tegen Real Sociedad. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Real Madrid won elk van de vier duels met Leganés in LaLiga, met een gemiddelde van drie doelpunten per wedstrijd. In slechts één wedstrijd hield men echter de nul.

O Real Madrid verloor niet één van de laatste dertien Madrileense (streek)derby’s in LaLiga: tien zeges, drie remises. Leganés daarentegen won niet één van de tien Madrileense (streek)derby’s op het allerhoogste niveau: drie remises, zeven nederlagen.

O Real Madrid verloor niet één van de laatste tien competitieduels in het eigen Santiago Bernabéu: acht zeges, twee remises. In deze reeks behaalde de Koninklijke een moyenne van 3,7 doelpunt per wedstrijd.

O Leganés is nog altijd de enige club waartegen Karim Benzema in LaLiga heeft gespeeld zónder te scoren. Tegen de overige 32 opponenten in competitieverband was hij in het verleden altijd trefzeker.

O Leganés won slechts één van de laatste acht competitiewedstrijden: twee remises, vijf nederlagen. In deze reeks kreeg men gemiddeld twee doelpunten per duel om de oren.

O Leganés was de club die Real Madrid afgelopen seizoen een halt toeriep in het toernooi om de Copa del Rey. Het bekerduel in Butarque werd echter door Real Madrid gewonnen: 0-1.

O Leganés realiseerde in de vorige speelronde liefst 39 voorzetten richting het strafschopgebied van Real Sociedad (2-2). Dat is voor los Pepineros een clubrecord in LaLiga.

O Gareth Bale heeft momenteel in LaLiga zijn beste doelpuntenreeks in de Premier League geëvenaard: zes trefzekere competitieduels op rij, zeven doelpunten.

O Nabil El Zhar, aanvaller van Leganés, maakte in de laatste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad (2-2) zijn eerste dubbelslag voor de club.

O Mauricio Pellegrino won niet één van zijn drie La-Liga ontmoetingen met Real Madrid als trainer: één remise, twee nederlagen.